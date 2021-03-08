السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يتسلم التقرير الإحصائي لأعمال الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة



حائل 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل التقرير الإحصائي عن أنشطة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة من تاريخ 1-1-2021 .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، لرئيس الغرفة عبد العزيز بن خلف الزقدي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة.

ونوه سموه بدور الغرفة وأهمية تكامل الجهات الخدمية بالمنطقة لتنمية وتطوير المنطقة وقطاعاتها المختلفة.

من جهته ثمن الزقدي دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للغرفة الذي يمكنها من أداء أدوارها على أكمل وجه في المسار الاقتصادي والمجتمعي ضمن المسئولية الاجتماعية.

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13:37ت م

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