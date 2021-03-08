السعودية اليوم / 117 كشافًا من تعليم جازان يواصلون جهودهم في مساندة الكوادر الصحية بمراكز اللقاحات بالمنطقة



جيزان 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

تواصل الوحدات الكشفية بمكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جهودها التطوعية في مساندة الكوادر الصحية في مراكز اللقاحات المنتشرة في مختلف محافظات المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن مشاركة كشافة تعليم جازان في تنظيم العمل داخل مراكز اللقاحات تأتي منسجمة مع توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه في توحيد الجهود لمكافحة انتشار فايروس

وبين أن 117 قائدًا ومفوضًا كشفيًا يساندون الكوادر الصحية في الجوانب التنظيمية وإرشاد المراجعين داخل مراكز اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة بمنطقة جازان إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة وغيرها من الخدمات.

// انتهى //

13:31ت م

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جيزان 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واستواصل الوحدات الكشفية بمكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جهودها التطوعية في مساندة الكوادر الصحية في مراكز اللقاحات المنتشرة في مختلف محافظات المنطقة.وأوضح المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن مشاركة كشافة تعليم جازان في تنظيم العمل داخل مراكز اللقاحات تأتي منسجمة مع توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه في توحيد الجهود لمكافحة انتشار فايروس كورونا ، ومتوافقة مع جهود وزارة التعليم في زيادة الثقافة بأهمية العمل التطوّعي وتنمية قيمة المسؤولية المجتمعية لدى فئات المجتمع التعليمي.وبين أن 117 قائدًا ومفوضًا كشفيًا يساندون الكوادر الصحية في الجوانب التنظيمية وإرشاد المراجعين داخل مراكز اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة بمنطقة جازان إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة وغيرها من الخدمات.// انتهى //13:31ت م0088

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