السعودية اليوم / " الأمانة العامة لمجلس التعاون " تعقد الاجتماع الـ 82 للجنة التظلمات بمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

عقدت لجنة التظلمات بمكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 82 اليوم، عبر تقنية -الاتصال المرئي- ، بمشاركة أعضاء اللجنة من دول مجلس التعاون وتستمر ليومين .

وجرى خلال الاجتماع اختيار رئيس للجنة ونائباً للرئيس لدورتها الحالية، إضافة إلى النظر في عدد من التظلمات المقدمة للجنة حيال طلبات براءات الاختراع التي سبق إيداعها لدى المكتب.

يذكر أن لجنة التظلمات تتكون من 12 عضواً من القانونيين والفنيين من دول مجلس التعاون، يتم تشكيلها كل ثلاث سنوات وتختص بالنظر في التظلمات المرفوعة من مقدمي طلبات براءات الاختراع حيال قرارات المكتب المتعلقة بطلبات براءات الاختراع المودعة لديه .

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13:29ت م

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