السعودية اليوم / الدكتور الحجرف يشيد بدور المرأة الخليجية وإسهامها في دعم جهود التنمية بدول المجلس



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بدور المرأة الخليجية وإسهاماتها المميزة في مسيرة التنمية بدول المجلس.

وأكد الدكتور الحجرف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه يأتي تقديرًا وتعزيزًا لدورها وإنجازاتها في شتى جوانب الحياة، واستذكاراً لبصماتها الكبيرة في خدمة المجتمعات وتنميتها.

وأشاد معاليه بالمرأة الخليجية لما تحقق لها في دول مجلس التعاون، حيث تعيش مرحلة ذهبية من الإنجازات، بعد تحقيق بصمة متميزة في صنع القرار والمشاركة الكاملة والفاعلة على المستوى المحلي والدولي، وتألقها في العديد من المجالات وتقلدها أفضل المناصب و قيادتها الفاعلة لعدد من النجاحات و المنجزات.

وأضاف: " كما نشهد اليوم نجاح المرأة الخليجية في تحقيق العديد من المكاسب والمكانة المستحقة، وتقديم مبادرات استثنائية مبدعة وغير مسبوقة على الإطلاق، بعدما عبرت كل الصعاب والتحديات لتحقق أحلامها والمشاركة في بناء مستقبل وطنها بكل طموح وإرادة" .

وبهذه المناسبة هنأ الدكتور الحجرف المرأة الخليجية بالإنجازات العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت عبر مسيرة مجلس التعاون، وأسهمت في تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية ، منوهاً بدعم قادة دول المجلس لتمكين المرأة الخليجية وإشراكها في مسيرة التنمية.

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13:23ت م

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