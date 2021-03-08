السعودية اليوم / "الغذاء والدواء": إغلاق 4 مواقع غير مرخصة لتخزين المنتجات التجميلية بالمنطقة الشرقية وضبط 114 ألف منتج



الدمام 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية 4 مواقع في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، لقيامها بتخزين منتجات تجميلية ومستحضرات صحية دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضحت "الهيئة" أن عمليات الرصد والتقصي، أسفرت عن ضبط 114 ألف من المنتجات في المواقع المخالفة التي شملت شقة بمبنى تجاري ومنزل في مزرعة، إضافةً إلى مستودعين في مناطق غير مخصصة للمستودعات في أحد الأحياء القديمة.

وأشارت إلى أنه جرى سحب عينات من المنتجات المضبوطة بغرض التحليل، وذلك للتأكد من جودتها، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وتنصح "الهيئة" مستهلكي منتجات التجميل بالتحقق من إدراج المنتجات لديها عن طريق موقعها الرسمي (https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetics-list)، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة، واتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتج التجميلي، وتخزينه بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية عليها، داعيةً الجميع الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة في مجال منتجات التجميل، أو في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من استخدام المنتج التجميلي، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد"، أو عبر نظام "تيقظ" الإلكتروني https://ade.sfda.gov.sa/ .

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13:23ت م

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