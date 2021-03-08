السعودية اليوم / مدينة الملك سعود الطبية تُصدر 38 ألف تقرير طبي



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم التقارير الطبية 38 ألف تقرير طبي للمراجعين والمرافقين خلال العام 2020م .

وأوضحت المدينة أن التقارير الطبية تضمنت قرابة 22195 تقريراً لإجازات مرضية، فيما بلغت عدد تقارير إجازات المرافقة 735 تقريراً، إلى جانب أكثر من 1557 تقريراً صدر عن طريق البريد الإلكتروني، فيما تم إصدار 4799 تقريراً طبياً شخصياً، إضافةً للتقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية البالغة أكثر من 6 آلاف تقرير .

وأبانت المدينة أن هذه الجهود تأتي امتداداً لخدماتها المقدمة لكافة المراجعين، وحرصاً على توفير خدمة متميزة من خلال استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها للمستفيدين .

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13:12ت م

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