السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تكثف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية بالعمرة



مكة المكرمة24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

كثفت أمانة العاصمة المقدسة أمس جولاتها التفتيشية على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية المعتمدة.

ونفذت الفرق الميدانية (609) جولات رقابية بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق 4 منشآت غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى، إضافةً إلى ضبط (52) منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الأنشطة التي لم تطبق البروتوكولات الصحية للحد من فيروس

كما صادرت نحو (60) كغم من المواد الغذائية التالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن جولاتها الرقابية التي تقوم بها حيال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم إتلاف الكميات المصادرة وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحال بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة حرصًا على سلامة المستهلكين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ في حال وجود مخالفة تتعلق بالبلدية وعدم التردد بالاتصال على (940) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها على الفور.

// انتهى //

13:11ت م

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مكة المكرمة24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة أمس جولاتها التفتيشية على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية المعتمدة.ونفذت الفرق الميدانية (609) جولات رقابية بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق 4 منشآت غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى، إضافةً إلى ضبط (52) منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الأنشطة التي لم تطبق البروتوكولات الصحية للحد من فيروس كورونا أو تهاونت في تطبيقه.كما صادرت نحو (60) كغم من المواد الغذائية التالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن جولاتها الرقابية التي تقوم بها حيال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم إتلاف الكميات المصادرة وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحال بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة حرصًا على سلامة المستهلكين.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ في حال وجود مخالفة تتعلق بالبلدية وعدم التردد بالاتصال على (940) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها على الفور.// انتهى //13:11ت م0074

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