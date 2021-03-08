اليمن تدين الاستهدافات الارهابية لميليشيا الحوثي على السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاستهدافات الارهابية لميليشيا الحوثي على الاعيان المدنية في المدن السعودية بالصواريخ والطائرة بدون طيار "مفخخة" والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية(سبأ) "ان هذا الاستهداف الذي يأتي امام مرآى ومسمع المجتمع الدولي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة ".

واضاف البيان " ان تهديد المليشيات الحوثية لأمن واستقرار المنطقة باعتبارها (جريمة حرب) يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته لوضع حد لهذه التصرفات غير المسؤولة والتصعيد العسكري غير المسبوق على مدينة مأرب وعلى استهدافها لاراضي المملكة العربية السعودية".

واشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في افشال الاستهدافات الارهابية الحوثية على المدن السعودية..مؤكدة تضامن ووقوف اليمن مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن ارضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.