وزير الصناعة: توطين صناعة الدواء أولوية قصوى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن توطين صناعة الدواء أولوية قصوى لأهميته في الأمن الدوائي.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

جاء ذلك، خلال ورشة العمل الأولى لجذب الصناعات الدوائية وتوطينها في السعودية، حيث يستهدف توطين صناعة الدواء، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

عقد شراكات مع الجهات الحكومية

وأضاف الخريف، أن توطين صناعة الدواء يستهدف أيضا عقد شراكات مع الأطراف والجهات الحكومية ذات العلاقة، ووضع التشريعات والتنظيمات اللازمة.

وتابع وزير الصناعة أن حجم السوق حاليا 30 مليار ريال، ونهدف إلى أن تكون السعودية مصدرة لكثير من المنتجات الدوائية.



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