أمانة نجران تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 3 منشآت تجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - واس - نجران

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تواصل أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على جميع المنشآت بتطبيق العقوبات النظامية و الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ، أسفرت الجولات عن إغلاق 3 منشآت تجارية ، وتحرير 7 مخالفات لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

جولات رقابية:

و أكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، بالإضافة إلى وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

إجراءات احترازية:

ودعت الأمانة المنشآت التجارية بالمنطقة إلى الالتزام بالبروتوكولات الوقائية من خلال وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية.

جولات أمانة منطقة نجران:

وخلال الفترة الأخيرة نفذت بلدية شمال نجران 188 جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتكولات الوقائية, أسفرت عن 25 مخالفة و 34 انذار و إغلاق منشآة واحده.

وأكدت الأمانة المتابعة المستمرة لجميع المنشآت داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون و الإبلاغ عن المخالفين, من أجل الحفاظ على سلامة الجميع واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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