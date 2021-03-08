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أمين القصيم يقف ميدانياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

أمين القصيم يقف ميدانياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - القصيم


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شهد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أعمال الفرق الرقابية أثناء تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة تطبيق البروتوكولات خلال عودة أنشطة تقديم الخدمات داخل المطاعم والكافيهات بمدينة بريدة.

أمين القصيم يقف ميدانياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365

2724 جولة رقابية

وكانت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة قد نفذت يوم أمس الأحد (2724) جولة رقابية تهدف إلى المحافظة على مستوى تقديم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

إغلاق عدد من المقاهي

أمين القصيم يقف ميدانياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365

وتم من خلال هذه الجولات إصدار (18) مخالفة على منشآت مخالفة بالإضافة إلى إغلاق عدد (2) من المقاهي لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

أمين القصيم يقف ميدانياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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