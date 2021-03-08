انقضاء البنك الأول نهائياً وتحويل الخدمات إلى ساب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أعلن البنك الأول أنه بصدد إيقاف كافة خدماته لعملائه بدءا من 14 مارس، واستبدال الخدمات الخاصة به من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب)، بعد إتمام اندماجه أخيرا، وشدد البنك على عملائه بضرورة توفير طرق دفع بديلة جاهزة لعطلة نهاية الأسبوع من 11 – 14 مارس.

بطاقات بنك ساب

وأوضح البنك أن بطاقات بنك “ساب” التي تم إصدارها أخيرا لعملائه، سيبدأ تفعيلها من 13 مارس، مع ضرورة قيام المستفيدين بتزويد جهة العمل برقم الحساب المستحدث لبنك ساب لغرض إيداع الرواتب، موضحا أن بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية ستتوقف بتاريخ 13 مارس.

وكشف أن كافة فروعه وأجهزة الصراف الآلي والقنوات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف والمدفوعات المحلية والحوالات بالعملات الأجنبية وخدمات الأول للاستثمار ستتوقف يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس.

تقديم الخدمات البنكية

وسيتم تقديم الخدمة عن طريق بنك “ساب” يوم الأحد 14 مارس للفروع، ويوم السبت 13 مارس في تمام الساعة 8 صباحا لأجهزة الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والمدفوعات المحلية، والحوالات بالعملية الأجنبية، وخدمات الأول للاستثمار، أما خدمات استرداد نقاط المكافآت أوقفت يوم السبت الماضي، وستبدأ عملها في بنك ساب يوم الأحد المقبل.

شارك الخبر