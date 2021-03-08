شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جهات حكومية تحتفي بالمرأة السعودية في اليوم العالمي للمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتفت عدة جهات حكومية في المملكة، اليوم الاثنين، بالمرأة ودورها في المجتمع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وأظهرت وزارة الداخلية، جانبًا من تمكين وتأهيل المرأة للمشاركة في مهام وزارة الداخلية المتعددة، فيما قال حرس الحدود: "في ظل الرعاية والاهتمام من قيادة حكيمة منحتها سبل التمكين والتعزيز، تسهم المرأة في المملكة في بناء المستقبل، وأضحت شريكة فاعلة في تحقيق النماء والازدهار" .

‏وفي السياق نفسه، كتبت هيئة حقوق الإنسان: "المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنميتها وحمايتها وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".