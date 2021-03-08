شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: استمرار انخفاض نسبة الاغلاقات والمخالفات في الأسواق والمراكز التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على كافة الاسواق والمراكز التجارية والمجمعات ومنافذ البيع، وذلك للتأكد من تقيد كافة المنشآت التجارية بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك بعد صدور القرارات من وزارة الداخلية، حيث وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمتابعة تطبيق هذه القرارات التي تقضي بعودة أنشطة تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي، ومتابعة أيضا تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وكشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، بأن الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة خلال الفترة من 1 مارس 2021م، حتى 07مارس 2021م، بلغت 7927 جولة رقابية، و 99 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي نتج عنها إغلاق 103 منشأة، وتحرير 183 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، حيث بينت هذه الاحصائيات انخفاضا في مؤشرات الاغلاقات بنسبة، 21% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما انخفضت أيضا المخالفات بنسبة 28%، وهذا بالطبع يأتي نتيجة تكثيف الأمانة للجولات الرقابية والحملات التوعوية، وتعاون الجميع مع الأمانة.

وأكد المتحدث الرسمي استمرار الأمانة في جولاتها الرقابية المكثفة التي وجه بها معالي الأمين، داعيا الجميع بالالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف الصفيان، بأن مركز البلاغات 940 قد تلقى خلال الفترة من 28/02/2021م، حتى 7/03/2021م، 1998 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية، داعيا الجميع بضرورة التعاون معه الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.

وقال محمد الصفيان أن الأمانة تشكر كافة المنشآت التي التزمت بهذه القرارات بتقيدها بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء، وتفاديا للوقوع في المخالفات.