الحيزان عن طقس الإثنين:  معتدل بشكل عام.. ورياح على عدة مناطق

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن طقس الإثنين سيكون دافئًا شمالاً وسط النهار ومعتدلًا بشكل عام.

وأشار الحيزان- عبر تويتر- إلى رياح نشطة على المرتفعات الغربية والمدينة المنورة والقصيم والرياض وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف خبير الأرصاد، أن هناك فرص أمطار خفيفة ومتفرقة، جنوب حائل والقصيم وشمال الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الإثنين، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

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