«نزاهة» تؤكد استمرارها في رصد وضبط مستغلي النفوذ الوظيفي للمساس بحقوق المرأة

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل نفوذه الوظيفي في المساس بحقوق المرأة التي كفلها النظام، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يواكب 8 مارس من كل عام.

وذكرت نزاهة- عبر تويتر- أن القيادة الرشيدة تبذل الجهود لتمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات لتحقيق رؤية المملكة ۲۰۳۰، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشيد بجهود المرأة السعودية في جميع المجالات ومنها حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال وجودها ضمن الكفاءات، بالإضافة إلى إسهاماتها في تقديم البلاغات.

وأكدت (نزاهة) استمرارها في رصد وضبط كل من يستغل نفوذه الوظيفي، في المساس بحقوق المرأة التي كفلها النظام.

اقرأ أيضًا:

«مكافحة الفساد»: التحقيق مع 411 متهمًا.. وإيقاف 60 مواطنًا ومقيمًا