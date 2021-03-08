«التعليم» تحدد آلية تزكية الأكاديميين الأجانب بالمؤسسات التعليمية

كشفت وزارة التعليم، طريقة وآلية تزكية الأكاديميين غير السعوديين في المؤسسات التعليمية السعودية، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وأشارت التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن خدمة تزكية تقوم بتمكين مؤسسات التعليم العالي من تقييم الأكاديميين غير السعوديين المتعاقدين مع أي من مؤسسات التعليم العالي وأدائهم الوظيفي، وغيرها من البيانات ذات الصلة، وذلك بغرض تسهيل اتخاذ قرارات التعاقد معهم أو انتقالهم لأي من مؤسسات التعليم العالي في المستقبل.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يوجد شروط ومتطلبات للاستفادة من خدمة تزكية الأكاديميين غير السعوديين في المؤسسات التعليمية

وبينّت وزارة التعليم، آلية وإجراءات تزكية الأكاديميين غير السعوديين في المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الصفحة الرئيسية لبوابة جامعة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اختر خدمة «تزكية».

- انقر على خدمة «البحـث عـن متعاقـد» من القائمة الفرعية.

- إدخال بيانات المتعاقد والذي ترغب الجامعة بتزكيته.

- أنقر على أيقونة «بحث».

- بعد ذلك ستظهر نتائج البحث، أنقر على أيقونة «طلب تزكية» المقابلة للشخص المراد تزكيته للاطلاع على بياناته.

- التأكد من صحة البيانات الأساسية والبيانات الأكاديمية للمتعاقد

- تتم الإجابة على أسئلة إجراءات ممثل القسم، ثم اختيار «نعم» لإكمال الإجراء.

- عند اختيار «لا» في سؤال التوصية بالتعاقـد معـه من قبـل الجامعات الأخرى يجب تحديد سبب إنهاء الخدمة من القائمة المنسدلة

- يتم بعد ذلك رفع المرفقات الخاصة بالنقر على أيقونة «إرسال» لإرسال الطلب وبعد استكمال البيانات بنجاح يتم إرسال الطلب ستصلك رسالة تفيد بتسليم الطلب بنجاح.

وكشفت الوزارة، أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالاضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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