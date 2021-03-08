توقيف 4 مفحطين في الخرج وفرض غرامات عليهم وحجز مركباتهم

أصدرت هيئة الجزاءات بشعبة مرور محافظة الخرج قرارًا يقضي بتوقيف أربعة مفحطين وحجز مركباتهم، نتيجة ممارستهم التفحيط في طرق المحافظة مُعرّضًين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت الهيئة بأنه تم توقيف كل منهم لمدة 30 يومًا، وحجز مركباتهم لمدة 30 يومًا، وتغريمهم بغرامات متفاوتة، تراوحت بين 20 ألف ريال و31 ألف ريال مخالفات تفحيط للمرة الأولى، إضافة إلى المخالفات الأخرى التي تم رصدها على هؤلاء المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للحملة التي يقوم بها مرور محافظة الخرج في مواجهة هذه الظاهرة بكل حزم، والقبض على المخالفين لنيل العقوبات الرادعة لهم.