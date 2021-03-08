شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 69 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية بـ"عسير" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال جولاتها الميدانية 311 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لعددٍ من المطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 311 مخالفة على المنشآت التجارية, وإغلاق ٦٩ منشأةً أخرى، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ), مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كوادرها الرقابية والصحية من الفرق الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمحال والمراكز التجارية المتنوعة تماشيًا مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.