شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي .. كيف دعمت المملكة تمكين المرأة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 20% من إجمالي مقاعد الشورى للسيدات و40% في الوظائف العامة

• 50% من إجمالي مقاعد عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان للسيدات

قال مجلس شؤون الأسرة إن المملكة عملت من خلال تعزيز البيئة التنظيمية والإجرائية على تمكين ودعم المرأة السعودية للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأوضحت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، أن 20% من إجمالي مقاعد مجلس الشورى للسيدات ، و50% من إجمالي مقاعد عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان ، و81% نسبة مشاركة المرأة من إجمالي النساء الناخبات في المجالس البلدية ، و40% نسبة النساء في الوظائف العامة من إجمالي الموظفين ، و25.8% نسبة انضمام السيدات للعمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية بنسبة من العام 2018.