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شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود

وفق أساليب حديثة ومتطورة

متابعات الخليج 365- مكة المكرمة


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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود، وفق أساليب حديثة ومتطورة، وذلك بتوجيه من الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس.

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود - متابعات الخليج 365

أعلى معايير الدقة والجودة

وأوضحت الرئاسة أنه قام بتنفيذ أعمال الصيانة فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، حيث اتخذ الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

أفضل المواد بالمواصفات العالمية

وأبانت أنها استخدمت أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، حيث تولي الحكومة الرشيدة المسجد الحرام والمسجد النبوي جلّ العناية والاهتمام.

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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