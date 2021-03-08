أهالي قريتين بـ الحرجة يشكون سوء الطريق منذ 8 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - الحرجة

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يعاني سكان قريتي الخوايس والنعضاء التابعة لمحافظة الحرجة من سوء الطريق الذي يربط بين مركزي شداد والنعضاء بطول 12 كلم والطريق الثاني الذي يربط بين قرية الخوايس وتقاطع الرفغة بطول 14 كلم والمؤدية إلى محافظة الحرجة.

مطالب واحتياجات الأهالي

وطالب سكان قرية النعضاء بإعادة سفلتة الطريق وإنارته أسوة بالقرى الأخرى في المحافظة كما طالب سكان قرية الخوايس بإكمال مشروع السفلتة المتعثر منذ 8 سنوات.

وقال محمد علي هادي القحطاني أحد سكان قرية النعضاء بأنهم تقدموا بعدّة شكاوى منذ سنوات طويلة ولم يتم تلبية مطالبهم حتى اللحظة في إعادة سفلتة طريق قريتهم الذي تسبب في تضرر مركباتهم نتيجة تهالك الطريق وعدم إضاءته فترة المساء.

مطالبات حبيسة الأدراج

كما ذكر حسن بن علي القحطاني معاناته ومعانات سالكي طريق الخوايس المتعثر منذ عام 1433 هـ حتى الآن والذي تسبب لهم باحتجازات في وحل الطين أثناء هطول الأمطار وناشدوا الجهات المسؤولة في منطقة عسير بتلبية مطالبهم التي ظلت حبيسة الأدراج.



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