الحصيني: ارتفاع الحرارة 7 درجات على بعض المناطق بدءًا من الثلاثاء

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تذبذبًا في درجات الحرارة، على بعض مناطق المملكة، بدءًا من غد الثلاثاء.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح من (4) إلى (7)°درجات مئوية بدءًا من الغد الثلاثاء، عما هي عليه حاليًا، على معظم مناطق المملكة، ليكون الجو حارًا نهارًا، ومن لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا.

وأضاف الحصيني أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل، على الشمالية والوسطى والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، وسيكون الطقس حارًا نهارًا إلى معتدل ليلًا.

وأشار إلى أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة من (6) الى (9) درجات مئوية، على الشمالية والوسطى والشرقية، مع بقاء الحرارة كما هي على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار واحتمال تشكل عاصفة ترابية

وأشار الحصيني إلى أنه يسبق ذلك هطول أمطار، معظمها خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق القصيم وشرقها تمتد إلى الشرقية وعسير.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد»: طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق.. الاثنين