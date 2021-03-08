انخفاض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الإثنين 8 مارس/آذار 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.



ووفقا لـ "العين الإخبارية" كشفت بانه جاء بنك كريدي أجريكول كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.65 جنيه، بينما جاء بنك مصر كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.73 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 15.6478 جنيه للشراء، و15.7472 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر الدولار نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي).

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 18.6475 جنيه للشراء، و18.7691 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 21.6581 جنيه للشراء، و21.8036 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين على موقع البنك المركزي نحو 4.1708 جنيه للشراء، ونحو 4.1976 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات المبكرة الإثنين نحو 4.2596 جنيه للشراء، و4.2875 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فسجل نحو 51.7539 جنيه للشراء، ونحو 52.1000 جنيه للبيع.