شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % نسبة الرضا عن اختبارات «التعليم والتدريب» المحوسبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، استبيانا عن رضا المستفيدين من الاختبارات المحوسبة التي تقدمها الهيئة، والذي شارك فيه «30.9 %» من عدد المختبرين في الاختبارات المحوسبة لعام 2020م، والبالغ عددهم «952.845» مختبرا ومختبرة.

وأكدت الهيئة أن الاستبيان يهدف إلى قياس رضا المختبرين في عدة معايير رئيسة، وأوضحت نتائج الاستبيان أن هناك وضوحا في طريقة حل الأسئلة ومراجعتها، وأكد 92 % من المشاركين أن التعليمات المقدمة لشرح طريقة حل الاختبار كافية وواضحة.

وأوضحت الهيئة أنها قدمت 14 نوعا من أنواع الاختبارات عبر الحاسب الآلي خلال 2020م، منها «اختبار القدرات العامة، واختبار التحصيل الدراسي، واختبار القدرات العامة للجامعيين، واختبار اللغة الإنجليزية (STEP)، واختبار هيئة المحاسبين القانونيين، وتحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، واختبار اللغة العربية للناطقين بها، واختبار هيئة المهندسين، واختبار هيئة الأمر بالمعروف، ومقياس موهبة، واختبار المصلح المسجل، واختبار هيئة التخصصات الصحية، والاختبارات التجريبية، وغيرها من الاختبارات».