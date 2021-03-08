أخصائية طوارئ سعودية تروي موقفاً لن تنساه أثناء نقل مصابي كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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روت أخصائية طب الطوارئ السعودية الدكتورة إيمان عبدالعظيم، والتي انتشر لها مقطع فيديو وهي تقود سيارة إسعاف بنفسها لنقل المرضى، موقفاً مؤثراً لن تنساه خلال مشاركتها في علاج ونقل مصابي كورونا.

وقالت الدكتورة إيمان إنها فخورة بشدة من ردود الأفعال على مشاركتها في نقل المرضى وقيادة سيارة الإسعاف بنفسها، خاصة بعد انتشار المقطع الأخير، مبينة أنها طلبت المشاركة في نقل المرضى كنوع من المشاركة والتضحية.

موقف لن أنساه أبداً

وأضافت في لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن أكثر المواقف التي لن تنساها، حينما كلفت بنقل مريض من مستشفى لآخر، وجهزت سيارة الإسعاف ووضعتها بجوار قسم الإنعاش ونزلت لإحضار المريض.

وتابعت إيمان، أنها بعد نزولها من السيارة سمعت صوت إنذار عن وجود حالة تحتاج لإنعاش قلب رئوي، وعرفت أنها للمريض المكلفة بنقله والذي فارق الحياة بعدما فشلوا في إنقاذه، مشيرة إلى أنها تأثرت برؤية إنسان فارق الحياة كانت مكلفة بنقله لمكان آخر من أجل إنقاذ حياته.

معاناة الأطقم الطبية

وتطرقت أخصائية طب الطوارئ السعودية الدكتورة إيمان عبدالعظيم للحديث عن معاناة الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا، حيث بينت أن ارتداء أزياء الحماية لساعات طويلة في الصيف كان مرهقاً جداً، وكان الكثير من الأطباء يشعرون بخوف حقيقي خلال نقل المرضى من أن تنتقل إليهم العدوى، وهناك طاقم طبي أصيب بالكامل بالفيروس.

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