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زوج ينصب على زوجته المسيار في 2.5 مليون ريال

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استحوذ رجل في جدة، على مبلغ 2.5 مليون ريال حصل عليها من سيدة أعمال تزوجها " مسيار "، بعدما أوهمها بشراء فيلا سكنية للعيش فيها معًا.

وتوجهت السيدة بعدما أدركت مخطط زوجها للاحتيال عليها، إلى مكتب محاماة لمعرفة موقفها في حالة رفعت قضية احتيال وطلاق على زوجها.

وأوضح المحامي للسيدة أنها لا تستطيع أن ترفع قضية احتيال ضد زوجها، حيث أعطته المبلغ برضاها ولم يسرقها، لكن يحق لها رفع قضية طلاق، لرغبتها الشخصية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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