شكرا لمتابعة خبر عن زوج ينصب على زوجته المسيار في 2.5 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استحوذ رجل في جدة، على مبلغ 2.5 مليون ريال حصل عليها من سيدة أعمال تزوجها " مسيار "، بعدما أوهمها بشراء فيلا سكنية للعيش فيها معًا.

وتوجهت السيدة بعدما أدركت مخطط زوجها للاحتيال عليها، إلى مكتب محاماة لمعرفة موقفها في حالة رفعت قضية احتيال وطلاق على زوجها.

وأوضح المحامي للسيدة أنها لا تستطيع أن ترفع قضية احتيال ضد زوجها، حيث أعطته المبلغ برضاها ولم يسرقها، لكن يحق لها رفع قضية طلاق، لرغبتها الشخصية.