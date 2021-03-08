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شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكتشف ثغرة في نظام جامعة هارفارد الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):اكتشف المواطن حمود الهلماني، ثغرة في أحد أنظمة جامعة هارفارد الأمريكية، وقام بإبلاغها.
ومن جانبها أرسلت جامعة هارفارد، خطاب شكر إلى الهلماني، حيث أعرب رئيس مكتب أمن المعلومات بالجامعة " كريستيان هامر " عن امتنانه لإبلاغه عن ثغرة في نظام البرمجة لموقعها.
وجاء في الخطاب: " شكرًا لك حمود لإبلاغك عن تلك الثغرة، وتقر جامعة هارفارد لحمود قيامه بالإبلاغ عن مشكلات أمن المعلومات التي تؤثر على أنظمتنا وشبكاتنا " .