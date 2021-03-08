شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..أهالي الظهران بعد الهجوم الحوثي: ما في أي خوف والأمور طيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد عدد من أهالي الظهران، على شعورهم بالأمن والأمان، وذلك في أعقاب الهجوم الحوثي الفاشل على المدينة بصاروخين بالستيين.

وشدد المواطنون في تقرير نشرته قناة " الإخبارية " على ثقتهم الكبيرة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ردع أي اعتداء.

وعلقت إحدى سكان الظهران بقولها: " نحن نتعامل بشكل طبيعي، والناس يمارسون حياتهم الطبيعية، ولا يوجد خوف من أي شيء، وكلنا ثقة في أجهزتنا الأمنية ".

فيما قال مواطن آخر: " ما في خوف لأننا في دولة قوية ودفاع جوي قوي، وربنا يديمها نعمة علينا ".

يذكر أن هجوما حوثيا فاشلا استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، وهجوم آخر استهدف مرافق شركة أرامكو بالظهران، تم اعتراضهم وتدميرهم جميعا.