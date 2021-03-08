شكرا لمتابعة خبر عن أمين عسير يفاجئ المطاعم والمقاهي بجولات تفتيشية والأمانة وبلديتها تسجل 311 مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

فاجئ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عددا من المطاعم و المقاهي خلال جولته التفتيشية برفقة طواقم رقابية و صحية و ذلك للتأكد من التزام الافراد و المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية و البلدية للوقاية من انتشار فايروس كورونا بعد عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم و المقاهي و ما في حكمهما .

و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير سخرت كوادرها الرقابية و الصحية من الفرق الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمحال والمراكز التجارية، وذلك تماشيًا مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصادرة مؤخرًا.

من جهته، أكد بأن الأمانة ستشدد عملها الرقابي على الأنشطة التجارية التي سمح لها مؤخرًا بتقديم خدمات الطلبات الداخلية مثل المطاعم والمقاهي وما في حكمهما، مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها ستكثف حملاتها الرقابية والجولات التفتيشية الميدانية إلى الضعف وذلك ضمن الخطط الرامية للوقاية من انتشار فايروس كورونا وحرصًا على تطبيق الإجراءات النظامية ورصد المخالفات والتجاوزات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفيروس وفق الأنظمة والاشتراطات الصحية المعمول بها حالياً، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظًا على صحة الجميع.

ودعا الحميدي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

الجدير بالذكر فقد أغلقت أمانة المنطقة وبلدياتها اليوم نحو 69 منشآه لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بعد ان رصدت أكثر من 311 مخالفة ، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة مؤخرا .