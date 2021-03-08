شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح طريقة التسجيل في برنامج الفحص المهني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن إطلاق برنامج الفحص المهني يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم سوق العمل السعودي، ورفع كفاءته، وتعزيز إنتاجيته.

ووجه متحدث الموارد البشرية، أصحاب العمل تسجيل منشآتهم وحجز مواعيد الاختبار لعمالتهم المهنية عبر هذا الرابطهنا

كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، قد أعلن عن إطلاق برنامج الفحص المهني.