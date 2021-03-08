شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ممارس صحي أصيب بكورونا يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجه ممارس صحي يعمل في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، نصيحة للمواطنين والمقيمين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الممارس الصحي،عيد الصاعدي:" بادروا بأخذ لقاح كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضاف عيد الصاعدي: أُصبت بفيروس كورونا في الخامس والعشرين من شهر مارس من العام الماضي، حينما عدت من دوامي شعرت بأعراض الفيروس من حرارة ونحوها، لتؤكد الفحوص حينها أنني مصاب.

وتابع:"أنصحكم ونفسي بتطبيق الإجراءات الوقائية وأخذ لقاح فيروس كورونا".