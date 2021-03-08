أخبار السعودية اليوم.. تدمير صاروخ وطائرة حاولا الاعتداء على خزان رأس تنورة ومرافق لأرامكو وتمديد فترة برنامجي «تأجيل الدفعات» و«التمويل المضمون»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطعي فيديو، يظهران لحظة تدمير 3 طائرات بدون طيار «مفخخة» من نوع «صماد» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة اليوم، معلنًا بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن، فيما أكد في وقت لاحق تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب، وإلى التفاصيل:

«الدفاع»: تدمير صاروخ بالستي وطائرة بدون طيار حاولتا الاعتداء على خزان رأس تنورة ومرافق لأرامكو بالظهران

أعلنت وزارة الدفاع تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر, ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، مؤكدة اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي وإسقاط الطائرة.

«التحالف»: اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، وكان التحالف أكد في وقت سابق اليوم، تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع «سام-6» يتبع لميليشيا الحوثي في مأرب باليمن.

«التحالف» يعرض لقطات لتدمير 3 طائرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطعي فيديو، يظهران لحظة تدمير 3 طائرات بدون طيار «مفخخة» من نوع «صماد» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة اليوم، وصرح التحالف بأن اعتداءات ميليشيا الحوثي بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود إلى فرض تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية مستمرة للتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا.

«المركزي السعودي»: تمديد فترة برنامجي «تأجيل الدفعات» و«التمويل المضمون»

أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021م؛ استمرارًا في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، كما أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس من عام 2022م؛ وذلك بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها. حيث يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة.

الرياض في المقدمة.. 4 مناطق تتصدر مخالفات إجراءات «كورونا» خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الفترة من 16 / 7 / 1442هـ إلى 22 / 7 / 1442هـ (41590) مخالفة، وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (17321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4962)، ومنطقة القصيم بـ (2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1948).

وسم «القوات الجوية الملكية السعودية» يتصدر «تويتر» احتفاء بضربات التحالف ضد الحوثي

تصدر وسم «القوات الجوية الملكية السعودية» اهتمام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعة الماضية، احتفاء بضربات تحالف دعم الشرعية ضد ميليشيا الحوثي، وحاز الوسم لذي تصدر ترند تويتر، على أكثر من 18 ألف تغريدة في وقت وجيز، وتفاعل المغردون عبر الهاشتاق، معبرين عن تقديرهم لرجال القوات الجوية على تضحياتهم وإحباطهم محاولات الميليشيات الحوثية استهداف بلاد الحرمين الشريفين، وجاء تصدر الوسم، تزامنًا مع العملية النوعية الموجهة التي تشنها قوات تحالف دعم الشرعية في المن ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

8 فوائد «سحرية» لنصف ساعة من رياضة المشي يوميًّا

عددت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، 8 فوائد صحية مفيدة لجسم الإنسان ناتجة عن ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا، مشيرة إلى أن الاستمرار على ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا فوائد صحية عديدة من بينها "تخفيف القلق والاكتئاب - تقوية العظام - مرونة المفاصل وتقوية العضلات - الوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض السمنة والقلب والسكري وضغط الدم والسكري - المحافظة على وزن صحي ولياقة أفضل - تحسين التوازن ودفق الدم في الجسم - تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الدم - حرق السعرات الحرارية الزائد في الجسم".

3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 188 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ54 حالة، ثم الشرقية 51، فمنطقة القصيم 20 حالة، والمدينة المنورة 13حالة، وسجلت منطقة الحدود الشمالية 8 حالات، ثم عسير، وحائل 5. وكل من «الجوف وتبوك» 4 إصابات جديدة، تلتهما جازان بحالتي إصابة، وجاءت كل من «الباحة ونجران» في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

«الصحة»: تذبذب في مستوى إصابات كورونا.. وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان، أن وعي المجتمع يمثل صمام أمان وحصنًا حصينًا للمجتمع, مشيرًا إلى أن تذبذات المنحنى الوبائي للإصابات لا تزال تُرصَد, الأمر الذي يتطلب الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار متحدث الصحة إلى أن عدد متلقي اللقاح بلغ 1332740 شخصًا، كما أعلن تسجيل 357 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (379831) حالة، من بينها (2689) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (505) حالات حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين (270614) حالة بإضافة (313) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6528) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

«الأرصاد»: طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق.. الإثنين

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استقرار الطقس بوجه عام الإثنين، على معظم مناطق المملكة، وقال مركز الأرصاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي: ستشهد البلاد غدًا طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

«العقرب الثالثة» تبدأ الإثنين.. أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا وفرص الأمطار قائمة

أكد الراصد الجوي، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، أن غدًا الإثنين، يبدأ فصل الربيع، والعقرب الثالثة، وأضاف أنه تعتبر العقرب الثالثة هي أول منزلة من منازل فصل الربيع في الحسابات المحلية، ومدتها 13 يومًا، وغالبًا تميل الأجواء خلالها للدفء خلال النهار، بينما تظل الأجواء باردة قليلاً خلال ساعات الليل.

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