السيناتور الجمهوري هاجرتي: الاستهداف الإرهابي للسعودية يحمل البصمات الإيرانية

أكد السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، أن الصاروخ الذي استهدف منشآت حيوية بالمملكة العربية السعودية اليوم يحمل بصمات الدولة الإيرانية.

وأشار السيناتور الجمهوري، إلى أن رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخفيف العقوبات على إيران شجعتها على التصعيد ضد حلفائنا.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، صباح الأحد، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.