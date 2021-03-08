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السعودية اليوم / الصين تسجل 19 إصابة بفيروس كورونا

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بكين 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس
سجلت الصين 19 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد -19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89994 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.
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05:07ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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