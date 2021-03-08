︎ :
.
أعلنت بريطانيا، الأحد، عدم تسجيل حالات وفاة بين من ثبتت إيجابية إصاباتهم بـ”كوفيد-19″ قبل 28 يوماً، مقابل 158 حالة في اليوم السابق.
عقار “ستاتين”.. كيف يقلل وفيات كورونا؟
وقالت إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ارتفع إلى 22.2 مليون، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وسجلت بريطانيا 5177 حالة إصابة بالفيروس، الأحد، نزولاً من 6040 في اليوم السابق.
Source al-ain
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع إصابات كورونا في بريطانيا.. و”لا وفيات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.