تراجع إصابات كورونا في بريطانيا.. و”لا وفيات”

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أعلنت بريطانيا، الأحد، عدم تسجيل حالات وفاة بين من ثبتت إيجابية إصاباتهم بـ”كوفيد-19″ قبل 28 يوماً، مقابل 158 حالة في اليوم السابق.

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وقالت إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ارتفع إلى 22.2 مليون، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وسجلت بريطانيا 5177 حالة إصابة بالفيروس، الأحد، نزولاً من 6040 في اليوم السابق.

Source al-ain

