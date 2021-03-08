هل يتم السماح بالسفر لمن أخذ لقاح كورونا؟ “متحدث الداخلية” يُجيب

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن من يسمح لهم حالياً بالسفر هم الفئات المستثناة، وذلك رداً على سؤال حول مدى إمكانية السماح بالسفر لمن تلقى لقاح كورونا.

وأوضح الشلهوب، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا أمس (الأحد) أن أي شيء سيستجد سيتم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة في حينه.

ولفت المتحدث، أن أبرز المخالفات للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا التي تم رصدها خلال الفترة الماضية هي عدم لبس الكمامة والتجمعات المخالفة.

وشدد على الجميع ضرورة مواصلة الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأن الجهات المختصة ستواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

Source akhbaar24.argaam

