شاهد.. لحظة انقلاب مركبة يزيد الراجحي في رالي الشرقية

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وثق مقطع فيديو، لحظة وقوع الحادث الذي تعرض له بطل الراليات الدولي، يزيد الراجحي وملاحه مايكل أور، في المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

وأظهر الفيديو سير المركبة التي يقودها يزيد بسرعة عالية جداً في رمال الرالي ليتفاجأ بالمنحدر الذي تسبب في الحادث، وقد نقل عبر طائرة مروحية إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان عليه، معلنًا انسحابه من البطولة.

وكان يزيد قد نشر فيديو له اليوم بعد مغادرته المستشفى متوجهًا إلى الرياض، بعد تعرضه لحادث أمس السبت.

Source akhbaar24.argaam

