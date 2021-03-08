الغرامات تصل إلى 31 ألف ريال.. مرور الخرج يضبط 4 مفحطين ويحجز مركباتهم (فيديو)

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تمكن رجال مرور بمحافظة الخرج من القبض على 4 مفحطين بعد ممارستهم التفحيط في الطرق، وجرى إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقهم.

وأصدرت هيئة الجزاءات بشعبة مرور محافظة الخرج قراراً بتوقيف الـ 4 مفحطين لمدة 30 يوماً وحجز مركباتهم، وتغريم كل منهم بغرامات متفاوتة تراوحت بين 20 ألف ريال و31 ألف ريال.

يُذكر أن عقوبة التفحيط تصل إلى 20 ألف ريال في المرة الأولى، وتضاعف لتصل إلى 40 ألف في المرة الثانية.

Source akhbaar24.argaam

