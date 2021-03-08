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تمكن رجال مرور بمحافظة الخرج من القبض على 4 مفحطين بعد ممارستهم التفحيط في الطرق، وجرى إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقهم.
وأصدرت هيئة الجزاءات بشعبة مرور محافظة الخرج قراراً بتوقيف الـ 4 مفحطين لمدة 30 يوماً وحجز مركباتهم، وتغريم كل منهم بغرامات متفاوتة تراوحت بين 20 ألف ريال و31 ألف ريال.
يُذكر أن عقوبة التفحيط تصل إلى 20 ألف ريال في المرة الأولى، وتضاعف لتصل إلى 40 ألف في المرة الثانية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الغرامات تصل إلى 31 ألف ريال.. مرور الخرج يضبط 4 مفحطين ويحجز مركباتهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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