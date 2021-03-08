رجل يخدع سيدة أعمال تزوجها كمسيار واستولى منها على 2.5 مليون ريال .. بهذه الطريقة!!

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رفعت سيدة أعمال متزوجة “مسيار” في جدة قضية طلاق على زوجها بعد أن استولى على 2.5 مليون ريال منها بحجة شراء فيلا سكنية؛ من أجل الانتقال إليها على خلفية اتفاق بينهما.
وقالت السيدة، إنها أعطت زوجها شيكاً بالمبلغ لشراء فيلا سكنية لهما وتوثيقها باسمها، مبينةً أنها اكتشفت لاحقاً أنه خطط للاستيلاء على المبلغ فطلبت منه الطلاق إلا أن الأخير ماطلها.
وأضافت أن أحد مكاتب المحاماة أكد أنه لا يحق لها رفع قضية احتيال على زوجها لأنها أعطته الأموال برضاها ولم يسرقها، ولكن يحق لها رفع قضية طلاق لأنها كرهت البقاء معه.
Source akhbaar24.argaam
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