شقيق الشهيد مطلق العتيبي يحكي قصة العثور على رفاته بعد 30 عامًا بالكويت

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كشف محمد العتيبي، شقيق الشهيد السعودي مطلق بن سنان العتيبي، عن تفاصيل العثور على رفاته بعد 30 عامًا في الكويت.

مقبرة جماعية:

وقال العتيبي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع مساء أمس الأحد، على قناة روتانا خليجية: إن شقيقه شارك في حرب تحرير الكويت وعثروا على جثته منذ فترة في مقبرة جماعية لضحايا النظام العراقي إبان فترة صدام حسين.

أضاف: الحمد لله أننا عرفنا مصيره وعثرنا على رفاته بعد 30 عامًا، ونسأل الله أن يشفع لنا ويجمعنا به في الفردوس الأعلى.

Source almowaten

