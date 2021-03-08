السعودية | رئيس جيبوتي يُدين الاعتداءات الإرهابية على ميناء رأس تنورة والحي السكني في الظهران

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس جيبوتي يُدين الاعتداءات الإرهابية على ميناء رأس تنورة والحي السكني في الظهران والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 1:25 صباحًا, 8 مارس 2021 م
المناطق - واس
دان فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، وكذلك الأعيان المدنية في مدن المملكة.
وأهاب بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع المملكة.