شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1846 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام»، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2021م من انتزاع 1846 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و954 لغمًا مضادًا للدبابات، و868 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 222.198 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء. ونُزع خلال هذا الأسبوع 457 ذخيرة غير متفجرة و196 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن.

وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من إزالة 567 لغمًا مضادًا للدبابات، كما نزع من مدينة خب الشغف 45 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة. وفي مدينة قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق ذخيرتين غير متفجرتين، كما تمكن من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 10 ذخائر غير متفجرة. وفي مدينة زنجبار بمحافظة لحج نجح الفريق في نزع 166 ذخيرة غير متفجرة، و40 ذخيرة غير متفجرة في مأرب.

وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع 57 ذخيرة غير متفجرة. ونزع فريق «مسام» بمحافظة تعز في مديرية الوازعية 4 ذخائر غير متفجرة و3 عبوات ناسفة، كما نزع 10 ألغام مضادة للأفراد و31 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المخا، ونزع 8 ألغام مضادة للأفراد و36 لغمًا مضادًا للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، ونزع الفريق أيضًا لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و75 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى 29 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.