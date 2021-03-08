شكرا لقرائتكم خبر عن عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية ساعة الردع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف «دعم الشرعية في اليمن» بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف قدراتها بصنعاء وعدد من المحافظات.

وشدد التحالف على أن المدنيين والأعيان المدنية في المملكة خط أحمر، ومحاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهدافهم.

جاءت العملية النوعية بعد ساعات قليلة من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة رصدت إطلاق طائرات بدون طيار «مفخخة» من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».