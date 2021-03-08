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البحرين: تهديد واضح لأمن واستقرار المنطقة

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الدمام - شريف احمد - نددت مملكة البحرين بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة العربية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات دون طيار «مفخخة».

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا واضحًا لأمن واستقرار المنطقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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