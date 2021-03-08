شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الوقوف مع المملكة صفا واحدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية أمس، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف الدولية. وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن استمرار الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي المليشيات إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.