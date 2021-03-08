شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في الشرقية.. استئصال الغدة الزعترية بالمنظار بدلا من الجراحة في مواساة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالدمام باستخدام المنظار بدلاً من الجراحة لاستئصال الغدة الزعترية لسيدة تبلغ من العمر 36 عامًا، كانت تشكو من مرض الوهن العضلي الحاد، وذلك لأول مرة في المنطقة الشرقية.

وكانت المريضة قد وصلت إلى عيادة جراحة الصدر بعد تحويلها من عيادة الأعصاب، حيث كانت تعاني من أعراض ضعف العضلات وعدم مقدرتها على رفع اليد وصعوبة في التحدث وصعوبة البلع والمضغ، وكذلك وجود مستوى عال من المناعة العكسية.

تم تقييم الحالة بشكل مباشر بإشراف الدكتور فوزي عليمي استشاري جراحة الصدر، والدكتور محمد مصطفى استشاري الأمراض الباطنية والكلى، وتم اتخاذ قرار فوري باستئصال الغدة الزعترية التي هي عبارة عن غدة صماء تقع على القصبة الهوائية أعلى من القلب وخلف عظمة القص، وهي الغدة المسؤولة عن إفراز الهرمونات المنظمة لجهاز المناعة، وتساعد على إنتاج الخلايا اللمفاوية.

قام الفريق الطبي باستئصال «الغدة الزعترية» للمريضة تحت التخدير العام عبر تقنية المنظار من خلال فتحات صغيرة في أقصى الجانب الأيسر وأقصى الجانب الأيمن من القفص الصدري. وبعد انتهاء العملية بنجاح لم يتم استخدام التنفس الاصطناعي، ولم تظهر أي أعراض جانبية تذكر، حيث تماثلت المريضة للشفاء التام، ولله الحمد، وتم خروجها في اليوم الثالث بعد العملية وتحويلها إلى عيادة أمراض الأعصاب للمتابعة والاطمئنان.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدمًا واعتمادًا على التقنية الطبية الحديثة، والتي تتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة، وتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية في هذا المجال.