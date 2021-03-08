شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تذبذب المنحنى الوبائي.. و1.3 مليون متلق للقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا «المستجد»، لا يزال يمر بمرحلة تذبذب، بعد أن شهد ارتفاعا مع بداية العام الحالي، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومن بينهم الحاصلون على اللقاح.

وبين، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع كل من المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين د. أحمد قطان، أن عدد متلقي اللقاح، وصل حتى أمس، إلى 1.332.740 شخصا، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، إذ أجرت مراكز «تأكد» 7.787.480 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ 2.060.751 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 28.752.238 عبر مركز «937» كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13.972.208 فحوص مخبرية دقيقة.

إصابات جديدة

وحول المؤشر اليومي للإصابات، أوضح العبدالعالي، أنه جرى تسجيل 357 ‏إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 379.831 حالة، من بينها 2689 «نشطة» لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 505 حالات حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 270.614 حالة بإضافة 313 حالة شفاء جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 6528 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة.

المخالفات في أسبوع

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أنه بناءً على مؤشرات مطمئنة، بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة فقد تم الإعلان مساء الجمعة الماضية عن وقف العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية في بعض الأنشطة. وأكد مواصلة الجولات الميدانية ومساندة الجهات المختصة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وتطبيق المخالفات بحق كل من يتهاون في تنفيذها، منوهاً بأنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط 41.590 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وكانت منطقة الرياض الأعلى بـ17.321 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ8961 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ4962 مخالفة، وكانت منطقة جازان هي الأقل بـ191 مخالفة.

الأنشطة التجارية

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين د. أحمد قطان، أنه تماشيا مع التطورات والقرارات الأخيرة بعودة العمل في بعض الأنشطة فقد تم إصدار 6 برتوكولات وأدلة محدثة لإعادة فتح وضبط عدد من الأنشطة شملت: «صالونات التجميل النسائية، المطاعم والمقاهي، أسواق النفع العام، قاعات الأفراح والمناسبات، محلات الحلاقة، تشييع الجنائز والصلاة عليها».

وأوضح أنه تم شن 602 ألف جولة رقابية، أسفر عنها رصد أكثر من 39 ألف مخالفة، وإغلاق أكثر من 14 ألف منشأة متجاوزة للتدابير والإجراءات الاحترازية.

وحول مواقع السكن الجماعي للعمالة، أوضح أنه جرى تنفيذ 559 زيارة ميدانية خلال الـ5 أيام الماضية أسفرت عن حصر أكثر من 27 ألف عامل، وتحرير 1600 إنذار، وضبط أكثر من 800 مخالفة، ورصد 36 % مخالفات تكدس و64 % مخالفات مساكن غير مرخصة.

41590 مخالفة في أسبوع..

وأدلة محدثة لفتح الأنشطة