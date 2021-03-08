شكرا لقرائتكم خبر عن مركز للتطعيم بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام، عن فتح مركز لتلقي لقاحات كورونا ، خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن خطة التوسع بالمراكز في المنطقة الشرقية.

وبينت الجامعة أن المركز يأتي مساهمة من الجامعة لما تملكه من رقعة واسعة واختصاص طبي مشهود على كافة المستويات والتخصصات من خلال الكوادر الطبية المؤهلة.

وفتحت الجامعة ممثلة بإدارة المدينة الطبية الأكاديمية بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع وعمادة شؤون الطلاب، باب التطوع لطلاب الجامعة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ومن خارج الجامعة، للعمل بالمركز، وذلك من خلال الباركود المنشور في حساب الجامعة على تويتر.