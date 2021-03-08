رئيس جيبوتي: على المجتمع الدولي وضع حدٍّ لإرهاب الحوثي 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - واس

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أدان فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، وكذلك الأعيان المدنية في مدن المملكة.

تدخل حازم:

وأهاب بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع جيبوتي .

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