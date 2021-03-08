شكرا لقرائتكم رئيس جيبوتي: على المجتمع الدولي وضع حدٍّ لإرهاب الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08
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رئيس جيبوتي: على المجتمع الدولي وضع حدٍّ لإرهاب الحوثي
أكد أن الاعتداءات الإرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين
متابعات الخليج 365 - واس
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أدان فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، وكذلك الأعيان المدنية في مدن المملكة.
تدخل حازم:
وأهاب بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع جيبوتي .
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